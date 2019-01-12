О компании "ТОП Кухни"

Для многих кухня – это центр дома или квартиры. Такое помещение должно быть эргономичным и практичным: рабочая зона – продуманной, чтобы хозяйке было комфортно готовить, а обеденная часть – уютным местом, где собирается семья, гости. Заказать кухню в Москве недорого от производителя можно в нашем магазине: мы в компании «Кухни ТОП» изготавливаем и продаем кухонную мебель, модульные гарнитуры.

Характеристики кухонной мебели

Собираетесь купить гарнитур? Сначала проанализируйте такие критерии:

Стиль. Кухни от производителя бывают классическими, минималистическими, скандинавскими, царскими. Популярны стили модерн, хай-тек, прованс, кантри, лофт.

Размеры и расположение модулей. До покупки мебели необходимо создать проект. Продумайте расположение рабочих поверхностей, мойки, плиты, холодильника.

Цвет. Для темных помещений, окна которых выходят на север, выбирайте теплые оттенки. Для солнечных южных – более спокойные, прохладные. Светлые тона визуально увеличивают маленькие комнаты.

Поверхности. Глянец зрительно расширяет и увеличивает пространство, но отбивает солнечные лучи. Матовые поверхности смотрятся красиво, но уход за ними сложнее.

Качество. У нас есть недорогие кухни от производителя из МДФ, ЛДСП, с пластиковыми или деревянными фасадами. Эти материалы устойчивы к нагреванию, уборке, не выгорают на солнце, не деформируются от воздействия влаги.

Конструкция бывает прямой, островной, угловой.

Как заказать кухни от производителя в Москве

Многие москвичи устанавливают дома кухни от производителя: Москва – это город, в котором купить такую мебель можно просто и быстро. Компания «Кухни ТОП» занимается продажей кухонной мебели, она сделана из надежных материалов. В каталоге есть готовые гарнитуры, модули, которые произвольно комбинируются между собой.

Почему мы?

В нашем магазине можно заказать мебель напрямую, без переплат посредникам.

На покупки действует гарантия.

Выполняем доставку и сборку заказов в Подмосковье, Москве.

Просмотреть наши модели можно в каталоге – к каждому шкафу, столу или полкам указаны размеры, материал, возможные цвета, фактуры поверхности.

У нас есть модульные конструкции, которые можно заказать по размерам комнаты, расположению окон и коммуникаций.

Мы сделаем замеры, разработаем проект для вашей комнаты.

Закажите кухонный гарнитур у нас и организуйте уют у себя дома!