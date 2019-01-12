Длина стороны A, СМ.
Длина стороны B, СМ.
Длина стороны C, СМ.
Материал фасада
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Для многих кухня – это центр дома или квартиры. Такое помещение должно быть эргономичным и практичным: рабочая зона – продуманной, чтобы хозяйке было комфортно готовить, а обеденная часть – уютным местом, где собирается семья, гости. Заказать кухню в Москве недорого от производителя можно в нашем магазине: мы в компании «Кухни ТОП» изготавливаем и продаем кухонную мебель, модульные гарнитуры.
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Многие москвичи устанавливают дома кухни от производителя: Москва – это город, в котором купить такую мебель можно просто и быстро. Компания «Кухни ТОП» занимается продажей кухонной мебели, она сделана из надежных материалов. В каталоге есть готовые гарнитуры, модули, которые произвольно комбинируются между собой.
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